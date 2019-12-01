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Промес получил травму в матче с «Твенте»

15:37
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В матче 15-го тура чемпионата Голландии «Аякс» играет с «Твенте». В этой встрече травму получил нападающий амстердамцев Квинси Промес, сообщает De Telegraaf.

Лучший бомбардир чемпионата (10 голов в сезоне) был вынужден попросить замену еще в середине первого тайма. Он уходил с поля, держась за бедро и сильно хромая.

Чемпионат Голландии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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