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Кейсуке Хонда: «Хочу быть важным игроком для «Витесса»

17:30
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Новичок «Витесса» Кейсуке Хонда поделился впечатлениями от подписания контракта с голландским клубом. Соглашение рассчитано до конца сезона.

— Я давно играл в футбол в Голландии, — цитирует Хонду официальный сайт «Витесса». —  Надеюсь, болельщики здесь сих пор помнят меня. Во всяком случае, сделаю все, чтобы произвести впечатление на поле. Хочу быть важным игроком для команды и с нетерпением жду матчей. Также приятно, что после «Венло» снова могу играть в желто-черных цветах.

Хонда подписал контракт с «Витессом»

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