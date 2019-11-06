Кейсуке Хонда: «Хочу быть важным игроком для «Витесса»

Новичок «Витесса» Кейсуке Хонда поделился впечатлениями от подписания контракта с голландским клубом. Соглашение рассчитано до конца сезона.

— Я давно играл в футбол в Голландии, — цитирует Хонду официальный сайт «Витесса». — Надеюсь, болельщики здесь сих пор помнят меня. Во всяком случае, сделаю все, чтобы произвести впечатление на поле. Хочу быть важным игроком для команды и с нетерпением жду матчей. Также приятно, что после «Венло» снова могу играть в желто-черных цветах.

Хонда подписал контракт с «Витессом»