Полузащитник «Витесса» Кейсуке Хонда после поражения от «Спарты» (0:2) в матче 14-го тура чемпионата Голландии подвел итоги встречи, информирует пресс-служба команды Леонида Слуцкого.

«Мне нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к полю и играть вместе с такими ребятами, как Линссен и Беро, — приводит слова Хонды пресс-служба «Витесса». — В команде много опытных игроков, но теперь нам не хватает уверенности. Нужно постараться вернуть ее. Я собираюсь обсудить ситуацию с тренером и футболистами.

Игроки должны верить друг в друга. Это мой проект, здесь все будет в порядке. Оставайтесь оптимистами, не надо зацикливаться на негативе.

Я не Бог. Хочу помогать этой команде и верить, что она будет давать результат. Пока мы должны принять ситуацию с чередой поражений. Мы должны взять на себя ответственность перед фанатами и верить, что на следующей неделе будет лучше".

«Витесс» Слуцкого проиграл «Спарте» в дебютном матче Хонды