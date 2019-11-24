«Витесс» Слуцкого проиграл «Спарте» в дебютном матче Хонды
«Витесс» уступил «Спарте» в матче 14-го тура чемпионата Голландии — 0:2. В составе команды Леонида Слуцкого дебютировал экс-хавбек ЦСКА Кейсуке Хонда. Он вышел на поле в «старте» и был заменен на 81-й минуте.
«Витесс» упустил шанс подняться на 4-е место в таблице и сократить отставание от ПСВ до 1 очка.
Чемпионат Голландии
Высшая лига
14-й тур
«Спарта» — «Витесс» — 2:0 (1:0)
Голы: Маттей, 30 (1:0). Сметс, 83 (2:0).
«Спарта»: Харуш, Карами, Фриндс, Маттей, Файе, Харруи, Л.Дуарте, Сметс, Райхи (Д.Дуарте, 72), Ахе (Пиру, 90), Велдвейк (Абелс, 81).
«Витесс»: Пасвер, Леливелд, Обиспо, Дуки, Кларк, Базур, Беро, Хонда (Фор, 81), Бейтинк (Грот, 68), Матавж, Линссен.
Предупреждения: Сметс, 37. Карами, 58.
Судья: Бакс.
24 ноября. Роттердам. Стадион «Спарта».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/