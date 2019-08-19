Гус Тил: «В Голландии знают, что Слуцкий раскачивается на кресле во время игры»

Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью «СЭ» рассказал, как в «Голландии» относятся к Леониду Слуцкому. Российский специалист возглавляет «Витесс».

— Леонид Слуцкий, главный тренер «Витесса», в нашем разговоре назвал вас с тактической точки зрения «мечтой для любого тренера», и вы можете встроиться в любую схему. Но добавил, что нельзя требовать и ожидать от вас того же, что от Промеса, — выигрыша матчей в одиночку. Если убрать эмоциональную составляющую и оставить сугубо игровую, он прав? — вопрос Тилу от обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера.

— Да, все именно так. Кстати, хоть мы лично со Слуцким и не знакомы, знаю, что люди в Голландии его любят, им нравится он как личность. Он очень приятный человек. Все знают его еще и по тому, что он раскачивается на кресле во время игры (улыбается).

Полностью интервью Гуса Тила — здесь