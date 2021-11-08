«Гронинген» провел церемонию в честь завершения карьеры Роббена

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен официально завершил карьеру. «Гронинген», в котором вингер провел последние матчи, провел официальную церемонию в честь игрока.

Роббен выступал за «Гронинген» с лета 2020 года. В сезоне-2020/21 37-летний голландец провел за команду 7 матчей и сделал 2 результативных передачи. Футболист пропустил большую часть минувшего сезона из-за травм.

Роббен уже завершал карьеру летом 2019 года, но вернулся в футбол год спустя, подписав контракт с «Гронингеном».