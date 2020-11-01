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Гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Фортуну»

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«Аякс» победил «Фортуну» (5:2) в матче седьмого тура чемпионата Голландии.

В составе победителей дубль сделал Дави Классен, который также не реализовал пенальти. У хозяев, кроме него, забивали Душан Тадич (с пенальти), Брайан Броббей и Квинси Промес, который реализовал пенальти в концовке игры.

Амстердамский клуб набрал 18 очков и лидирует в чемпионате.

Чемпионат Голландии

7-й тур

«Аякс» — «Фортуна» — 5:2 (2:0)

Голы: Классен, 32, 45, Броббей, 74, Тадич, 86, с пенальти, Промес, 90+5, с пенальти — Кокс, 7, 90+6

Нереализованный пенальти: Классен, 32.

Аякс — Фортуна С

Голландия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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