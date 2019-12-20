«Фейеноорд» выиграл у «Камбюра» в 1/16 финала Кубка Голландии

В матче 1/16 финала Кубка Голландии «Фейеноорд» в гостях переиграл «Камбюр» (2:1).

В составе победителей отличился Стевен Бергхейс, в свои ворота забил Доке Шмидт. Соперник роттердамского клуба по 1/8 финала станет известен позднее.

В другом матче этой стадии, который состоялся сегодня, «Утрехт» на выезде обыграл «Гронинген» — 1:0.

Кубок Голландии

1/16 финала

«Камбюр» — «Фейеноорд» — 1:2 (0:0)

Голы: Маулун, 75, с пенальти — Бергхейс, 67, Шмидт, 87, в свои ворота

«Гронинген» — «Утрехт» — 0:1 (0:0)

Гол: Абасс, 68.