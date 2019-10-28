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Фанаты «Фейеноорда» забросали автобус команды. Они требуют отставки Стама

15:28
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В матче 11-го тура чемпионата Голландии «Аякс» разгромил «Фейеноорд» со счетом 4:0.

После этого фанаты «Фейеноорда» собрались у тренировочного комплекса команды и забросали стеклом и пиротехникой автобус, в котором находились игроки и тренерский штаб. Одним из главных требований болельщиков была отставка главного тренера — Япа Стама, сообщает De Telegraaf.

Некоторые из футболистов вышли поговорить с болельщиками. Стам разговаривать с фанатами не стал.

Экс-защитник сборной Голландии тренирует «Фейеноорд» со старта этого сезона. В 11 турах команда набрала 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

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