«Это несправедливо». Капитан «Аякса» недоволен досрочным завершением сезона в Голландии

Полузащитник и капитан «Аякса» Душан Тадич поделился мнением о досрочном завершении сезона в Голландии. Команда из Амстердама в турнирной таблице опережала АЗ лишь по разнице забитых и пропущенных голов.

— Мне кажется, что это несправедливо, — цитирует Тадича Tuttomercatoweb. — Мы лидировали в чемпионате, значит, должны были получить титул. Я понимаю, что коронавирус сейчас важнее, чем футбол, но нельзя же взять и отбросить все усилия, которые прилагала команда. Я разочарован.

В следующем сезоне «Аякс» примет участие в групповом турнире Лиги чемпионов. АЗ начнет путь в турнире с квалификационного раунда.