«Эммен» разгромил «Ден Хаг»

В стартовом матче 8-го тура чемпионата Голландии «Эммен» принимал «Ден Хаг». Хозяева одержали крупную победу со счетом 3:0.

«Эммен» одержал вторую победу в сезоне и, набрав 7 очков, поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

8-й тур

«Эммен» — «АДО Ден Хаг» — 3:0 (1:0)

Голы: Госсенс, 16 — в свои ворота (1:0). де Леув, 69 (2:0). Слагвер, 74 (3:0).

«Эммен»: Телгенкамп, Бесте (Бюрнет, 49), Бейл, Н.Баккер (Ферхат Гергюлю, 29), Вендорп, Хиарий, де Леув, де Вос, Пенья, Чакон, Слагвер (Угринич, 90+1).

«АДО Ден Хаг»: Копманс, Мейерс, Бегелсдейк (Д.Баккер, 82), Пинас, ван Эвейк, Иммерс, Госсенс (Хайе, 79), Мэлоун, Крамер, Цибицки (Хои, 60), Саммервилл.

Предупреждения: Бегелсдейк, 18. Н.Баккер, 23. Бесте, 38. Мейерс, 59. Крамер, 61. Мэлоун, 61. Слагвер, 80. Бюрнет, 90.

Судья: Бланк (Голландия).

27 сентября. Эммен. Стадион «De Oude Meerdijk».

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