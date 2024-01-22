Экс-футболист «Барселоны» Овермарс обжалует дисквалификацию ФИФА за отправку непристойных фотографий

Бывший вингер «Барселоны» и сборной Нидерландов Марк Овермарс подал апелляцию на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить его на год от футбольной деятельности из-за отправки непристойных фотографий женщинам.

«Есть ряд причин обжаловать этот приговор. Но главная заключается в том, что запрет на работу по всему миру в течение года несоразмерен нарушению, одному из случаев непристойного поведения, за который он уже был наказан ISR», — приводит De Telegraf слова представителя Овермарса Фрэнка Нирворта.

В феврале 2022 года «Аякс» уволил Овермарса из-за того, что он отправлял одной из сотрудниц фотографии мужского полового органа. Нидерландский функционер работал в структуре «Аякса» с 2012 года. В марте 2022-го он стал спортивным директором «Антверпена».

50-летний Овермарс является трехкратным чемпионом Нидерландов, чемпионом Англии, а также двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.