Дик Адвокат: "Витесс" создал меньше моментов, но тоже забил один гол"

Главный тренер "Утрехта" Дик Адвокат после ничьей с "Витессом" в первом матче финала плей-офф за выход в Лигу Европы (1:1) отметил, что его команда была лучше соперника. Это был его последний домашний матч, так как в конце сезона покинет клуб.

- Обе команды ждали, пока кто-нибудь ошибется, – цитирует FOX Sports Адвоката. - Второй тайм был настоящей битвой. Игроки отдали все силы и даже больше. В первом тайме мы были лучше, у нас были хорошие моменты. Просто должны были реализовать один из них. Не хочу говорить плохие слова о своих игроках, они проделали отличную работу, но по крайней мере два или три из этих момента должны быть реализованы. Конечно, "Витесс" создал меньше моментов, но тоже забил один раз.

Это был мой последний домашний матч, но это не имеет большого значения для меня. Не думал об этом вообще. Говорю парням, что у нас был отличный сезон, в котором мы действительно очень хорошо себя показали. Восемь месяцев назад мы начали с пятью очками, а теперь у нас 53.

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