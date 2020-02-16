Дик Адвокат сломал кресло во время матча. Видео
16 февраля 2020, 20:13
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат во время матча 23-го тура чемпионата Голландии против «Зволле» сломал кресло. Произошло это случайно, когда экс-наставник «Зенита» наступил на него. 72-летний голландский специалист вставил отлетевшее сидение на место.
? | Wonderdokter Dick Advocaat?!#pecfey https://t.co/ZeLdTP7gau pic.twitter.com/KAQlQBS8oi— FOX Sports (@FOXSportsnl) February 16, 2020
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