Дик Адвокат сломал кресло во время матча. Видео

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат во время матча 23-го тура чемпионата Голландии против «Зволле» сломал кресло. Произошло это случайно, когда экс-наставник «Зенита» наступил на него. 72-летний голландский специалист вставил отлетевшее сидение на место.