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Дик Адвокат сломал кресло во время матча. Видео

16 февраля 2020, 20:13
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Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат во время матча 23-го тура чемпионата Голландии против «Зволле» сломал кресло. Произошло это случайно, когда экс-наставник «Зенита» наступил на него. 72-летний голландский специалист вставил отлетевшее сидение на место.

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