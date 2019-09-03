В Амстердаме (Голландия) состоялась церемония награждения игроков по итогам чемпионата Голландии-2018/19. Все награды достались представителям «Аякса», который стал чемпионом страны, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Лучшим футболистом стал защитник Маттейс-де Лигт, ныне выступающий за «Ювентус».

Лучшим молодым игроком был признан Френки-де Йонг, летом перешедший в «Барселону». Приз лучшего бомбардира разделили Душан Тадич («Аякс») и Люк-де Йонг, ныне выступающий за «Севилью».