Бывший тренер «Анжи» вошел в тренерский штаб Адвоката в «Фейеноорде»

Желько Петрович вошел в тренерский штаб «Фейеноорда». 54-летний черногорец будет помогать экс-главному тренеру «Зенита» и сборной России Дику Адвокату. Контракт с ним рассчитан на один сезон.

Ранее Петрович возглавлял «Боавишту», «Валвейк», «Ден Хаг» и ряд других клубов. Кроме того, он входил в тренерские штабы «Гамбурга», «Вест Хэма», «Сандерленда», сборной Сербии. С 2012 по 2013 год помогал Гусу Хиддинку в «Анжи». В октябре 2012 года он в отсутствие Хиддинка руководил командой в игре со «Спартаком» (2:1).

Последним местом работы Петровича стал хорватский «Интер».