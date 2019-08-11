АЗ начал расследование по факту разрушения крыши на домашнем стадионе

АЗ расследует причины обвала крыши на домашнем стадионе.

- Это нас всех очень удивило, - цитирует ВВС генеральноро менеджера голландского клуба Роберта Энхорна. - Мы шокированы, но счастливы, что обошлось без человеческих жертв. - В ближайшие дни мы проведем расследование с привлечением специалистов.

В следующий раз АЗ сыграет дома в ответном отборочном матче 3-го тура Лиги Европы против "Мариуполя" 15 августа. Однако Энхорн пока не был готов говорить о гарантированном переносе встречи на другую арену.

Упавшая 10 августа конструкция крыши разрушила часть трибун, но никто из зрителей не пострадал.