"Аякс" разгромил "Эммен" и поднялся на первое место

"Аякс" с разгромным счетом обыграл "Эммен" в матче 28-го тура чемпионата Голландии (5:2). Клуб из Амстердама набрал 68 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. "Аякс" на один балл опережает идущий вторым ПСВ - у клуба из Эйндховена есть игра в запасе. "Эммен" с 25 очками располагается на предпоследней строчке.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

28-й тур

"Эммен" - "Аякс" - 2:5 (0:2)

Голы: ван де Бек, 9 (0:1). Блинд, 43 (0:2). Нерес, 51 (0:3). Хюнтелар, 53 (0:4). Нерес, 60 (0:5). Тальяфико, 62 - в свои ворота (1:5). Ариас, 87 (2:5).

"Эммен": Схерпен, Кайперс, Бейл, Баккер, Кавлан, Баннинк (Бос, 73), де Леув (Ниемейер, 78), Чакон, Слагвер, Янсен (Бен Мусса, 57), Ариас.

"Аякс": Онана, Блинд (Фелтман, 56), Тальяфико, де Лигт, Кристенсен, Тадич (Ланг, 78), Шене (Дольберг, 69), ван де Бек, де Йонг, Хюнтелар, Нерес.

Предупреждения: Кристенсен, 24. Баннинк, 28. Кайперс, 50.

Судья: Мулдер.

3 апреля. Эммен. Стадион "De Oude Meerdijk".

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