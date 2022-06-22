Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 08:11

«Аякс» дал ответ «Манчестер Юнайтед» по поводу трансферов Антони и Мартинеса

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Аякс» заявил «Манчестер Юнайтед», что не продаст вингера Антони и защитника Лисандро Мартинеса, сообщает Mirror.

По данным источника, оба игрока были связаны с английским клубом после назначения Эрика тен Хага на пост главного тренера. Однако нидерландский клуб готов продать только одного игрока, так как пытается сохранить свой состав.

В прошедшем сезоне 24-летний Мартинес сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи. Действующий контракт аргентинского защитника рассчитан до 2025 года.

В сезоне-2021/22 Антони забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач в 33 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Контракт бразильского футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/man-utd-transfers-antony-martinez-27293786
Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
10 интересных фактов о пиве
Зачем Алине бокс? Так нужны деньги? В погоне за популярностью Загитова сходит с ума
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший судья ФИФА Баскаков назвал бредом введение неограниченного количества замен в чемпионате Нидерландов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости