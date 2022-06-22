«Аякс» дал ответ «Манчестер Юнайтед» по поводу трансферов Антони и Мартинеса

«Аякс» заявил «Манчестер Юнайтед», что не продаст вингера Антони и защитника Лисандро Мартинеса, сообщает Mirror.

По данным источника, оба игрока были связаны с английским клубом после назначения Эрика тен Хага на пост главного тренера. Однако нидерландский клуб готов продать только одного игрока, так как пытается сохранить свой состав.

В прошедшем сезоне 24-летний Мартинес сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи. Действующий контракт аргентинского защитника рассчитан до 2025 года.

В сезоне-2021/22 Антони забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач в 33 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Контракт бразильского футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.