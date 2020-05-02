Зюле намерен повторить успех ван Дейка

Защитник «Баварии» Никлас Зюле заявил, что имеет шансы стать одним из лучших защитников в мире, как Виргил ван Дейк из «Ливерпуля». Голландец в 201го году занял второе место в номинациях «Лучший игрок ФИФА» и «Золотой мяч».

— Ван Дейк присоединился к «Ливерпулю» в 27... Он сейчас на вершине, ему чуть меньше 30, — цитирует пресс-служба бундеслиги Зюле. — Защитники достигают своего пика после 25. У вас появляется необходимый опыт и спокойствие, а также вы на вершине по физической подготовке.

Он не был у всех на радаре в «Саутгемптоне», но смог сделать это на ступеньку выше — в «Ливерпуле». У меня есть все шансы в «Баварии». Это в моих руках, стану ли я одним из лучших центральных защитников в мире или нет.