"Вердер" по пенальти обыграл дортмундскую "Боруссию" в Кубке Германии

Доортмундская "Боруссия" на своем поле по пенальти проиграла "Вердеру" в 1/8 финала Кубка Германии. В основное время команды забили по голу. Гости открыли счет уже на 5-й минуте, но перед свистком на перерыв Марко Ройс сравнял счет. В дополнительное время команды обменялись еще двумя голами. Дортмундцы дважды выходили вперед, но "Вердеру" удалось отыграться и перевести встречу в серию пенальти.

Кубок Германии

1/8 финала

"Боруссия Д" - "Вердер" - 3:3 д.в. (1:1, 0:0, 2:2). Пенальти - 2:4

Голы: Рашица, 5 (0:1). Ройс, 45+3 (1:1). Пулишич, 105 (2:1). Писарро, 108 (2:2). Хакими, 113 (3:2). Харник, 119 (3:3).

"Боруссия Д": Эльшлегель, Емер Топрак, Рафаэл Геррейру (Брун Ларсен, 90), Диалло, Хакими, Витсель, Ройс (Пако Алькасер, 46), Дилэйни (Дахуд, 103), Гетце (Филипп, 90), Вайгль, Пулишич.

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Мойсандер, Гебреселассие (Й.Эггештайн, 114), Аугустинссон, Нури Шахин (Мевальд, 76), Баргфреде (Писарро, 90), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Рашица (Харник, 66).

Предупреждения: Вайгль, 43. Брун Ларсен, 105+2. Мойсандер, 113. Классен, 113.

Судья: Брих.

5 февраля. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".