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Тренер «Шальке» подтвердил интерес к Хунтелару

14:58
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Главный тренер «Шальке» Кристиан Гросс подтвердил информацию об интересе клуба из Гельзенкирхена к нападающему «Аякса» Клас-Яну Хюнтелару.

«Пока нет чего-то конкретного, но у нас есть интерес к Хюнтелару. Если игрок с такой аурой и личностными качествами вернется в «Шальке», это будет фантастика. Он и сейчас доказывает, что способен на многое», — приводит Goal слова Гросса.

В сезоне-2020/21 Хюнтелар провел 14 матчей за «Аякс», на его счету 7 голов и 1 результативная передача. 37-летний голландец выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 год.

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