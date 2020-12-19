Тренер «Боруссии» извинился за поступок Тюрама

Главный тренер «Боруссии» из Менхегладбаха Марко Розе извинился за поступок футболиста своей команды Маркуса Тюрама, который получил красную карточку за плевок в соперника в матче 13-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (1:2). Тюрам в конце второго тайма получил красную карточку за плевок в лицо защитнику гостей Штефану Пошу.

«От имени клуба и от себя лично хочу извиниться за инцидент с Тюрамом и красной карточкой. Этого не должно быть на футбольном поле, — приводит слова Розе Kicker. — Маркус — прекрасный игрок и человек. Возможно, он вышел из себя в тот момент, только так я могу это объяснить».

Напомним, что Маркус Тюрам — сын чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама.