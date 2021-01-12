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Серж Гнабри: «Наша цель — выиграть Лигу чемпионов как можно больше раз»

18:38
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Нападающий «Баварии» Серж Гнабри позитивно оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов.

«Мы стремимся выиграть Лигу чемпионов столько раз, сколько нам будет по силам, пока мы на пике. Как «Барселона» или «Реал», который выиграл Лигу чемпионов три раза подряд» — приводит слова немца УЕФА.

Нападающий «Баварии» вновь приступил к тренировкам после травмы колена, из-за которой Ханс-Дитер Флик заменил его на 75-й минуты матче с «Майнцем» (5:2). 25-летний немец в текущем сезоне провел 20 матчей за «Баварию» и забил четыре мяча при трех голевых передачах.

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