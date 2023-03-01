Мане — о своем переходе в «Баварию»: «Не вижу ни одной команды сильнее»

Нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал подробности о своем переходе в немецкую команду из «Ливерпуля».

«Бавария» шесть раз выигрывала Лигу чемпионов, этот клуб является одним из крупнейших в мире. Это известный всем факт, у клуба большая история. Это меня и привлекло, когда я решил переехать в Мюнхен. Я не вижу ни одной команды сильнее «Баварии» или ту, которую мы бы не могли обыграть. У меня не было никаких сомнений, когда я решил покинуть «Ливерпуль», я хотел перейти только в «Баварию», играть в Бундеслиге. Я знаком с этой лигой. Когда я был в «Зальцбурге», я смотрел не матчи АПЛ, а игры Бундеслиги. «Бавария» была привлекательной для меня уже тогда», — приводит слова Мане Sport Bild.

30-летний сенегалец перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» этим летом. Форвард подписал контракт с клубом до 2025 года.

В текущем сезоне нападающий сыграл за мюнхенцев 24 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.