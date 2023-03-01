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Сегодня, 19:46

Мане: «Перед началом сезона Роналду поздравил меня и сказал, что «Бавария» — отличный выбор»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Садио Мане прокомментировал слухи о том, что португальский нападающий Криштиану Роналду был близок к переходу в мюнхенскую команду.

«Криштиану Роналду очень хотел перейти в «Баварию»? Это говорит об уровне бундеслиги и подчеркивает то, что я уже говорил: вы недооцениваете немецкий чемпионат. Недавние матчи в Лиге чемпионов показывают уровень лиги. Я встретился с Криштиану Роналду в Мальорке перед началом этого сезона, когда мой переход уже был завершен. Он поздравил меня и сказал: «Бавария» — это отличный клуб! Это отличный шаг для тебя!» — приводит слова Мане Sport Bild.

В настоящий момент 38-летний португалец выступает за «Аль-Наср».

В текущем сезоне он сыграл за саудовский клуб в 5 матчах, забил 8 голов и отдал две результативные передачи.

Криштиану Роналду
Садио Мане
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Бавария
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Мане — о своем переходе в «Баварию»: «Не вижу ни одной команды сильнее»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 22 13 7 2 64-21 46
2
 Боруссия Д 22 15 1 6 45-27 46
3
 Унион Б 22 13 4 5 35-27 43
4
 РБ Лейпциг 22 12 6 4 45-27 42
5
 Фрайбург 22 12 5 5 35-32 41
6
 Айнтрахт Ф 22 11 5 6 43-31 38
7
 Вольфсбург 22 9 6 7 40-29 33
8
 Майнц 22 9 5 8 37-34 32
9
 Вердер 22 9 3 10 34-41 30
10
 Боруссия М 22 8 5 9 38-39 29
11
 Байер 22 8 4 10 36-36 28
12
 Кельн 22 6 8 8 32-36 26
13
 Аугсбург 22 7 3 12 26-38 24
14
 Герта 22 5 5 12 27-40 20
15
 Штутгарт 22 4 7 11 27-38 19
16
 Хоффенхайм 22 5 4 13 29-41 19
17
 Бохум 22 6 1 15 24-54 19
18
 Шальке 22 3 7 12 16-42 16
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.03 22:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
4.03 17:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
4.03 17:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
4.03 17:30
Бохум – Шальке
 - : -
4.03 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
4.03 17:30
Унион Б – Кельн
 - : -
4.03 20:30
Штутгарт – Бавария
 - : -
5.03 17:30
Байер – Герта
 - : -
5.03 19:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 14
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 20 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
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