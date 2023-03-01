Мане: «Перед началом сезона Роналду поздравил меня и сказал, что «Бавария» — отличный выбор»

Нападающий «Баварии» Садио Мане прокомментировал слухи о том, что португальский нападающий Криштиану Роналду был близок к переходу в мюнхенскую команду.

«Криштиану Роналду очень хотел перейти в «Баварию»? Это говорит об уровне бундеслиги и подчеркивает то, что я уже говорил: вы недооцениваете немецкий чемпионат. Недавние матчи в Лиге чемпионов показывают уровень лиги. Я встретился с Криштиану Роналду в Мальорке перед началом этого сезона, когда мой переход уже был завершен. Он поздравил меня и сказал: «Бавария» — это отличный клуб! Это отличный шаг для тебя!» — приводит слова Мане Sport Bild.

В настоящий момент 38-летний португалец выступает за «Аль-Наср».

В текущем сезоне он сыграл за саудовский клуб в 5 матчах, забил 8 голов и отдал две результативные передачи.