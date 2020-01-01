Оливер Кан вошел в состав совета директоров «Баварии». Через два года он сменит Румменигге

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан вошел в состав совета директоров клуба, сообщает пресс-служба мюнхенцев. 50-летний немец подписал пятилетний контракт с «Баварией». 1 января 2022 года Кан возглавит совет директоров, после истечения срока соглашения с нынешним руководителем — двукратным обладателем «Золотого мяча» Карлом-Хайнцем Румменигге.

Оливер Кан перешел в «Баварию» из «Карлсруэ» в 1994 году. Цвета мюнхенцев он защищал до 2008 года и завершил карьеру в 39 лет. С «Баварией» он выиграл восемь чемпионатов, шесть Кубков Германии, пять Кубков лиги, Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок. После завершения карьеры футболиста Кан работал телеэкспертом и занимался бизнесом. В 2019 году он был включен в Зал славы немецкого футбола.