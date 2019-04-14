Нико Ковач: "Хотим повторить с "Фортуной" то, что сделали в матче с "Боруссией"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач призвал своих подопечных подойти с запредельным настроем к матчу 29-го тура чемпионата Германии против "Фортуны"​, информирует официальный сайт мюнхенцев.

"Бавария" занимает второе место с 64 очками в турнирной таблице бундеслиги. "Фортуна" с 37 баллами располагается на 10-й строчке.

– Мы должны подойти к этой сложной игре на выезде с таким же настроем, как и к матчу с "Боруссией". Мы не имеем права меньше бегать, меньше бороться или быть менее агрессивными. В этом случае наш уровень, будем надеяться, проявится на все 100 процентов.

В матче с "Боруссией" мы показали, на что способна наша команда. В Дюссельдорфе хотим повторить, хотя "Фортуна" очень опасна при контратаках. После того матча мы все проанализировали и сделали правильные выводы. С того дня мы вышли на успешную тропу и теперь хотим избежать то, что с нами случилось в первой игре.

Пока что "Фортуна" проводит действительно очень хороший сезон. Поэтому не имеем права их недооценивать, – цитирует Ковача пресс-служба "Баварии".

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