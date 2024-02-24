Мостовой: «Результаты «Баварии» в этом сезоне — это не тренерская ошибка»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал неудачные выступления «Баварии» под руководством Томаса Тухеля.

«Кто может заменить Тухеля в «Баварии»? Не знаю даже, честно. Мне кажется, что разницы особо нет. Все равно вообще. Я думаю, что результаты «Баварии» в этом сезоне — это не тренерская ошибка. Эти поражения — не тренерские. У каждой команды такое бывает. «Бавария» — это всегда топ-клуб. Он всегда находится в лидерах. Но у любой команды бывают какие-то срывы и спады. Это нормальная ситуация для любого клуба. Бывает такое, когда просто что-то не получается по необъяснимой причине. Все мы люди. Игроки меняются тоже. «Бавария» идет на втором месте — она же не провалилась на дно таблицы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

«Бавария» набрала 50 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице бундеслиги. 21 февраля «Бавария» объявила, что Тухель покинет клуб по окончании сезона. Он возглавляет команду с марта 2023 года.