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24 февраля, 21:44

Мостовой: «Результаты «Баварии» в этом сезоне — это не тренерская ошибка»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал неудачные выступления «Баварии» под руководством Томаса Тухеля.

«Кто может заменить Тухеля в «Баварии»? Не знаю даже, честно. Мне кажется, что разницы особо нет. Все равно вообще. Я думаю, что результаты «Баварии» в этом сезоне — это не тренерская ошибка. Эти поражения — не тренерские. У каждой команды такое бывает. «Бавария» — это всегда топ-клуб. Он всегда находится в лидерах. Но у любой команды бывают какие-то срывы и спады. Это нормальная ситуация для любого клуба. Бывает такое, когда просто что-то не получается по необъяснимой причине. Все мы люди. Игроки меняются тоже. «Бавария» идет на втором месте — она же не провалилась на дно таблицы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

«Бавария» набрала 50 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице бундеслиги. 21 февраля «Бавария» объявила, что Тухель покинет клуб по окончании сезона. Он возглавляет команду с марта 2023 года.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Александр Мостовой
ФК Бавария
Томас Тухель
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 23 19 4 0 59-16 61
2
 Бавария 23 17 2 4 63-26 53
3
 Штутгарт 23 15 2 6 52-29 47
4
 Боруссия Д 23 11 8 4 46-30 41
5
 РБ Лейпциг 23 12 4 7 49-30 40
6
 Айнтрахт Ф 23 8 10 5 36-30 34
7
 Хоффенхайм 23 8 6 9 41-43 30
8
 Вердер 23 8 6 9 32-35 30
9
 Фрайбург 23 8 5 10 30-42 29
10
 Хайденхайм 23 7 7 9 33-40 28
11
 Аугсбург 23 6 8 9 33-41 26
12
 Боруссия М 23 6 7 10 41-45 25
13
 Вольфсбург 23 6 7 10 28-36 25
14
 Унион Б 23 7 4 12 23-37 25
15
 Бохум 23 5 10 8 28-46 25
16
 Кельн 23 3 8 12 16-37 17
17
 Майнц 23 2 9 12 18-37 15
18
 Дармштадт 23 2 7 14 24-52 13
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30 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
1.03 22:30
Фрайбург – Бавария
 - : -
2.03 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 - : -
2.03 17:30
Дармштадт – Аугсбург
 - : -
2.03 17:30
Хайденхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
2.03 17:30
Майнц – Боруссия М
 - : -
2.03 17:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
2.03 20:30
Вольфсбург – Штутгарт
 - : -
3.03 17:30
Кельн – Байер
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 27
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 18
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 16
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 19 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 19 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 16 1 0
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