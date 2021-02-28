Лев допускает возвращение в сборную Боатенга, Хуммельса и Мюллера

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев допустил возвращение в национальную команду трех ветеранов: Матса Хуммельса («Боруссия» Дортмунд), Джерома Боатенга и Томаса Мюллера (оба — «Бавария»). Чемпионы мира-2014 не вызываются в сборную после решения тренерского штаба провести смену поколений.

«Особые обстоятельства могут оправдывать прерывание процесса реструктуризации. Это будет трудный и важный вопрос, в том числе и для меня», — цитирует Kicker Лева.

32-летний Боатенг последний раз играл за Германию в октябре 2018 года (0:3 с Голландией), а 32-летний Хуммельс и 31-летний Мюллер — в ноябре 2018 года (2:2 с Голландией).

При этом Лев не планирует приглашать ветеранов на мартовские матчи сборной.