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Кроос заявил, что его называли нацистом за критику Езила

00:04
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, как люди реагировали на его критику хавбека Месута Езила за решение покинуть сборную Германии.

«После чемпионата мира 2018 года я сказал, что мне не понравилось то, как Месут Езил покинул сборную Германии, — цитирует Goal Крооса. — После этого люди начали называть нацистом, говорили, что я блондин с голубыми глазами. Я преодолел это. Кто угодно может прятаться за фейковым аккаунтом и оскорблять других людей».

На ЧМ-2018 сборная Германии заняла последнее место в группе с Южной Кореей, Швецией и Мексикой.

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