Кроос заявил, что его называли нацистом за критику Езила

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, как люди реагировали на его критику хавбека Месута Езила за решение покинуть сборную Германии.

«После чемпионата мира 2018 года я сказал, что мне не понравилось то, как Месут Езил покинул сборную Германии, — цитирует Goal Крооса. — После этого люди начали называть нацистом, говорили, что я блондин с голубыми глазами. Я преодолел это. Кто угодно может прятаться за фейковым аккаунтом и оскорблять других людей».

На ЧМ-2018 сборная Германии заняла последнее место в группе с Южной Кореей, Швецией и Мексикой.