Кроос заявил, что его называли нацистом за критику Езила
Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, как люди реагировали на его критику хавбека Месута Езила за решение покинуть сборную Германии.
«После чемпионата мира 2018 года я сказал, что мне не понравилось то, как Месут Езил покинул сборную Германии, — цитирует Goal Крооса. — После этого люди начали называть нацистом, говорили, что я блондин с голубыми глазами. Я преодолел это. Кто угодно может прятаться за фейковым аккаунтом и оскорблять других людей».
На ЧМ-2018 сборная Германии заняла последнее место в группе с Южной Кореей, Швецией и Мексикой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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