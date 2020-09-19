Кан удивлен результативностью «Баварии» в стартовом матче сезона

Член совета директоров «Баварии» Оливер Кан признался, что не ожидал такой уверенной игры от команды в 1-м туре чемпионата Германии против «Шальке» (8:0).

— На самом деле просто невероятно, что команда в первом же матче продемонстрировала такую же игру, что и в прошлом сезоне, — цитирует пресс-служба клуба Кана. — У нас была очень короткая предсезонная подготовка. Парни просто получали удовольствие от футбола. Они хотят становиться лучше и постоянно прибавлять. Сегодня состоялся дебют Лероя Сане. Он хотел показать, что он сразу готов выкладываться на максимум.