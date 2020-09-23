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Флик обсудил с Гетце возможное возвращение игрока в «Баварию»

11:26
Марио Гетце. Фото Reuters
Марио Гетце. Фото Reuters
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Главный тренер «Баварии» Ханс Флик пообщался с полузащитником Марио Гетце по поводу возможного возвращения игрока в команду из Мюнхена, сообщает Bild.

По информации источника, специалист провел телефонный разговор с 29-летним немцем. Сообщается, что председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич скептически настроены по поводу возможной сделки.

Гетце уже выступал в «Баварии» на протяжении трех сезонов (с 2013-го по 2016-й годы).

В сезоне-2019/20 Гетце провел за дортмундскую «Боруссию» 21 матч, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Клуб не стал продлевать контракт с футболистом по окончании сезона.

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