Флик обсудил с Гетце возможное возвращение игрока в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик пообщался с полузащитником Марио Гетце по поводу возможного возвращения игрока в команду из Мюнхена, сообщает Bild.

По информации источника, специалист провел телефонный разговор с 29-летним немцем. Сообщается, что председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич скептически настроены по поводу возможной сделки.

Гетце уже выступал в «Баварии» на протяжении трех сезонов (с 2013-го по 2016-й годы).

В сезоне-2019/20 Гетце провел за дортмундскую «Боруссию» 21 матч, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Клуб не стал продлевать контракт с футболистом по окончании сезона.