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Сегодня, 10:27

Окоча — о Владимире Буте: «Было сложно играть против «Боруссии» с ним в составе»

Алина Савинова
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Бывший нигерийский полузащитник Джей-Джей Окоча, выступавший в 90-е в бундеслиге, ответил на вопрос, кто из российских футболистов ему больше всего запомнился.

«Конечно же Владимир Бут. Он был отличным футболистом. Вместе с «Боруссией» Бут не раз выигрывал бундеслигу и был известен в Германии. Было сложно играть против «Боруссии» с ним в составе, тем более в гостях, ведь у этой команды лучшие фанаты и стадион в Германии», — приводит Sport24 слова нигерийца.

Бут выступал в дортмундской «Боруссии» с 1995 по 2000 год. В составе этой команды он стал двукратным чемпионом Германии, обладателем Суперкубка Германии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Межконтинентального кубка.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-13-bylo-slozhno-igrat-protiv-borussii-s-nim-v-sostave-okocha-o-tom-kto-iz-rossiyskikh-futbolistov-yemu-zapomnilsya
Владимир Бут
Джей-Джей Окоча
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 12 7 1 59-18 43
2
 Унион Б 20 13 3 4 35-24 42
3
 Боруссия Д 20 13 1 6 40-26 40
4
 Фрайбург 20 11 4 5 32-31 37
5
 РБ Лейпциг 20 10 6 4 40-26 36
6
 Айнтрахт Ф 20 10 5 5 40-29 35
7
 Вольфсбург 20 8 6 6 38-26 30
8
 Вердер 20 8 3 9 31-39 27
9
 Байер 20 8 3 9 33-32 27
10
 Майнц 20 7 5 8 30-32 26
11
 Боруссия М 20 7 5 8 35-33 26
12
 Кельн 20 6 8 6 32-31 26
13
 Аугсбург 20 6 3 11 25-36 21
14
 Бохум 20 6 1 13 24-49 19
15
 Хоффенхайм 20 5 4 11 29-39 19
16
 Герта 20 4 5 11 24-36 17
17
 Штутгарт 20 3 7 10 23-36 16
18
 Шальке 20 2 6 12 14-41 12
Результаты / календарь
1 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
10.02 22:30
Шальке – Вольфсбург
 0 : 0
11.02 17:30
Бавария – Бохум
 3 : 0
11.02 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 2 : 1
11.02 17:30
Хоффенхайм – Байер
 1 : 3
11.02 17:30
Майнц – Аугсбург
 3 : 1
11.02 17:30
Вердер – Боруссия Д
 0 : 2
11.02 20:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 1 : 2
12.02 17:30
Герта – Боруссия М
 4 : 1
12.02 19:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 3 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 18 1 5
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 16 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 16 1 2
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