Бьелица возглавил «Унион»

Хорватский специалист Ненад Бьелица стал главным тренером «Униона», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 52-летним хорватом не сообщаются. Мари-Луиза Эта, ставшая первой женщиной-тренером в истории чемпионата Германии, останется в тренерском штабе.

Бьелица возглавлял «Аустрию», «Специю», «Лех», загребское «Динамо», «Осиек» и «Трабзонспор».

В текущем сезоне «Унион» после 12 матчей занимает предпоследнее место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 7 очков.