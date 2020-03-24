«Бавария» связывалась с «Барселоной» на предмет доступности тер Штегена

«Бавария» контактировала с «Барселоной» на предмет доступности вратаря «сине-гранатовых» Марка-Андре тер Штегена, сообщает Sport.es.

По информации источника, мюнхенцы активно следят за ситуацией с 27-летним немцем, у которого возникли проблемы в переговорах с каталонцами по поводу нового контракта. Действующее соглашение 27-летнего тер Штегена с «Барселоной» рассчитано до лета 2022 года.

В сезоне-2019/20 тер Штеген провел за «Барселону» 34 матча (11 из них — «на ноль») и пропустил 34 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 90 миллионов евро.