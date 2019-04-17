"Бавария" открыла футбольную школу в Эфиопии

"Бавария" объявила об открытии первой клубной школы в Африке. Футбольная школа открыта в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Также немецкий клуб подписал контракт с Федерацией футбола Эфиопии, который предусматривает обмен опытом между тренерами. Ранее по аналогичной схеме "Бавария" открывала школы в США, Китае, Таиланде, Сингапуре и Японии.

– Это наша первая футбольная школа в Африке, – сказал Йорг Вакер, отвечающий за международные связи в "Баварии". – Это дает нам возможность стать ближе к нашим болельщикам в Африке и внести значительный вклад в развитие футбола в Эфиопии благодаря нашему опыту.