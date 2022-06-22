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Сегодня, 14:22

«Бавария» объявила о подписании Мане

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Садио Мане.
Фото ФК «Бавария»

«Бавария» объявила о подписании нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что сумма сделки по сенегальцу составит 32 миллиона евро без учета бонусов. Максимально возможная выручка «Ливерпуля» — 41 миллиона евро.

Мане выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.

Источник: https://twitter.com/FCBayernEN/status/1539567966169219072?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1539567966169219072%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skysports.com%2Ffootball%2Flive-blog%2F11095%2F12476234%2Ftransfer-centre-
Садио Мане
ФК Бавария
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