«Бавария» объявила о подписании Мане

«Бавария» объявила о подписании нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что сумма сделки по сенегальцу составит 32 миллиона евро без учета бонусов. Максимально возможная выручка «Ливерпуля» — 41 миллиона евро.

Мане выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.