Мане: «Когда мне рассказали об интересе «Баварии», я сразу же обрадовался»

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал скорый переход в «Баварию».

«Когда мои агенты рассказали мне об интересе «Баварии», я сразу же обрадовался. Я видел себя там. Для меня это правильный клуб в нужное время. Я хотел только в «Баварию», — приводит слова Мане журналист Кристиан Фальк.

Сумма сделки по 30-летнему сенегальцу составит 32 млн евро без учета бонусов. Максимально возможная выручка «Ливерпуля» — 41 млн евро.

Официальная презентация Мане намечена на сегодня, 22 июня.