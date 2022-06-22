Мане: «Когда мне рассказали об интересе «Баварии», я сразу же обрадовался»
Форвард «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал скорый переход в «Баварию».
«Когда мои агенты рассказали мне об интересе «Баварии», я сразу же обрадовался. Я видел себя там. Для меня это правильный клуб в нужное время. Я хотел только в «Баварию», — приводит слова Мане журналист Кристиан Фальк.
Сумма сделки по 30-летнему сенегальцу составит 32 млн евро без учета бонусов. Максимально возможная выручка «Ливерпуля» — 41 млн евро.
Официальная презентация Мане намечена на сегодня, 22 июня.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
|
Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
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