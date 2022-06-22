Мане: «Действительно счастлив оказаться в «Баварии»

Нападающий Садио Мане поделился эмоциями от перехода в мюнхенскую «Баварию».

«Я действительно счастлив оказаться в «Баварии». Я с самого начала чувствовал большую заинтересованность со стороны этого великого клуба, так что у меня не было сомнений. Пришло время для нового вызова в моей карьере.

Я хочу многого достичь с этим клубом — и в Европе тоже. Когда я выступал за «Ред Булл Зальцбург», то смотрел много матчей «Баварии» — мне действительно нравится этот клуб!» - цитирует Мане сайт «Баварии».

Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.