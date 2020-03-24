Алаба отклонил предложение «Ман Сити» и хочет перейти в «Реал» или «Барселону»

Защитник «Баварии» Давид Алаба планирует покинуть немецкую команду в летнее трансферное окно, сообщает Bild.

По информации источника, 27-летний австриец отклонил предложение «Манчестер Сити» и хочет перейти в «Реал» или «Барселону», которые заинтересованы в футболисте. Ранее сообщалось, что Алаба начал сотрудничество с известным агентом Пини Захави.

В сезоне-2019/20 Алаба провел за «Баварию» 28 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость австрийца в 65 миллионов евро. Контракт защитника с мюнхенским клубом действует до лета 2021 года, однако источник сообщает, что игрок, скорее всего, не станет продлевать соглашение.