Звезды румынского футбола сыграли вничью с легендами «Галатасарая». Муту оформил дубль

На стадионе «Клуж Арена» в Румынии состоялся благотворительный матч между сборной звезд румынского футбола и легендами «Галатасарая». Игра завершилась ничьей — 4:4.

В составе румынской сборной забили по два гола Адриан Муту и Чиприан Марика. За стамбульцев голами отметились Джихан Хасполатлы, Хасан Кабзе и Марио Жардель. Также один мяч в собственные ворота намеренно отправил румын Богдан Стеля после слабого удара Жарделя.

За звезд Румынии сыграли такие игроки, как Георге Хаджи, Георге Попеску, Рэзван Рац, Адриан Муту и другие. За «Галатасарай» на поле выходили Хамит Алтынтоп, Марио Жардель, Хасан Кабзе и другие.