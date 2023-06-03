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Сегодня, 04:38

Звезды румынского футбола сыграли вничью с легендами «Галатасарая». Муту оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
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На стадионе «Клуж Арена» в Румынии состоялся благотворительный матч между сборной звезд румынского футбола и легендами «Галатасарая». Игра завершилась ничьей — 4:4.

В составе румынской сборной забили по два гола Адриан Муту и Чиприан Марика. За стамбульцев голами отметились Джихан Хасполатлы, Хасан Кабзе и Марио Жардель. Также один мяч в собственные ворота намеренно отправил румын Богдан Стеля после слабого удара Жарделя.

За звезд Румынии сыграли такие игроки, как Георге Хаджи, Георге Попеску, Рэзван Рац, Адриан Муту и другие. За «Галатасарай» на поле выходили Хамит Алтынтоп, Марио Жардель, Хасан Кабзе и другие.

Адриан Муту
Георге Хаджи
Футбол
Чиприан Марика
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