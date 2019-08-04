"Валенсия" обыграла "Байер" в товарищеском матче. Черышев вышел на поле во втором тайме

"Байер" проиграл "Валенсии" (1:2) в товарищеском матче в Леверкузене (Германия). В составе "летучих мышей" дублем отметился нападающий Кевин Гамейро.

Российский нападающий "Валенсии" Денис Черышев появился на поле во втором тайме, на 46-й минуте встречи, заменив форварда Гонсалу Гедеша.

Товарищеский матч

"Байер" – "Валенсия" – 1:2 (1:1)

Голы: Гамейро, 10 – с пенальти (0:1). Хаверц, 27 – с пенальти (1:1). Гамейро, 57 (1:2).

Удаление: Драгович (Байер), 21.

4 августа. Леверкузен. Стадион "БайАрена".