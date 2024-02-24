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24 февраля, 14:00

«Динамо» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча

«Динамо» сыграет с ЦСКА в товарищеском матче 24 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» сыграет с ЦСКА в товарищеском матче в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора в субботу, 24 февраля. Матч пройдет в Белеке (Турция) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо» — ЦСКА можно в нашем матч-центре. Видеотрансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе Okko Спорт по платной подписке. Также игра будет доступна в официальной группе ФК «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 18 туров премьер-лиги команда Марцела Лички с 32 очками занимает 3-место в турнирной таблице, а армейцы располагаются на 8-й строчке, в их активе — 28 очков.

Товарищеские матчи. Клубы.
24 февр, 17:00. Calista Luxury Resort Sports Center (Белек)
Динамо
2:1
ЦСКА

Российский чемпионат возобновится после зимней паузы 1 марта.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марцел Личка
1
0
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