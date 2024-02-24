«Динамо» сыграет с ЦСКА в товарищеском матче в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора в субботу, 24 февраля. Матч пройдет в Белеке (Турция) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо» — ЦСКА можно в нашем матч-центре. Видеотрансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе Okko Спорт по платной подписке. Также игра будет доступна в официальной группе ФК «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 18 туров премьер-лиги команда Марцела Лички с 32 очками занимает 3-место в турнирной таблице, а армейцы располагаются на 8-й строчке, в их активе — 28 очков.

Российский чемпионат возобновится после зимней паузы 1 марта.