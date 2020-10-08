Сборная Англии разгромила Уэльс, голы забили три дебютанта

Сборная Англии разгромила Уэльс в товарищеском матче — 3:0. Все три мяча забили новички национальной команды Доминик Калверт-Льюин, Конор Коади и Дэнни Ингс.

Это первый случай с июня 1963 года, когда за сборную Англии в одной игре забили три дебютанта.

Товарищеский матч

Англия — Уэльс — 3:0 (1:0)

Голы: Калверт-Льюин, 26 (1:0). Коади, 53 (2:0). Ингс, 63 (3:0).

Англия: Поуп, Триппьер (Мингс, 58), Коади, Кин, Гомес (Джеймс, 58), Уинкс (Уорд-Проуз, 76), Грилиш (Мэйтланд-Найлс, 76), Сака (Барнс, 76), Филлипс, Ингс, Калверт-Льюин (Маунт, 58).

Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс (Гантер, 73), Ампаду (Волкс, 62), Родон (Кабанго, 46), Мефам, Джон.Уильямс (Смит, 73), Моррелл (Левитт, 46), Мур (Н.Уильямс, 40), Т.Робертс, Матондо.

Предупреждение: Левитт, 61.

Судья: Мэдден (Шотландия).

8 октября. Лондон. Стадион «Уэмбли».

Матч Англия — Уэльс