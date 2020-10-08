Сборная Англии разгромила Уэльс, голы забили три дебютанта
Сборная Англии разгромила Уэльс в товарищеском матче — 3:0. Все три мяча забили новички национальной команды Доминик Калверт-Льюин, Конор Коади и Дэнни Ингс.
Это первый случай с июня 1963 года, когда за сборную Англии в одной игре забили три дебютанта.
Товарищеский матч
Англия — Уэльс — 3:0 (1:0)
Голы: Калверт-Льюин, 26 (1:0). Коади, 53 (2:0). Ингс, 63 (3:0).
Англия: Поуп, Триппьер (Мингс, 58), Коади, Кин, Гомес (Джеймс, 58), Уинкс (Уорд-Проуз, 76), Грилиш (Мэйтланд-Найлс, 76), Сака (Барнс, 76), Филлипс, Ингс, Калверт-Льюин (Маунт, 58).
Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс (Гантер, 73), Ампаду (Волкс, 62), Родон (Кабанго, 46), Мефам, Джон.Уильямс (Смит, 73), Моррелл (Левитт, 46), Мур (Н.Уильямс, 40), Т.Робертс, Матондо.
Предупреждение: Левитт, 61.
Судья: Мэдден (Шотландия).
8 октября. Лондон. Стадион «Уэмбли».