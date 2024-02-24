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24 февраля, 18:20

Дубль Тикнизяна принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» в товарищеском матче

Алина Савинова
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«Локомотив» победил «Ростов» в товарищеском матче на зимних сборах — 3:1. Игра проходила в закрытом режиме.

У железнодорожников дубль оформил Наир Тикнизян, и еще один мяч забил Рифат Жемалетдинов. Во втором тайме полузащитник московской команды Антон Миранчук не смог реализовать пенальти. Автором единственного гола «Ростова» стал Илья Вахания.

В первом матче после зимней паузы «Локомотив» на выезде сыграет против «Динамо», а «Ростов» в 19-м туре примет на своем поле «Крылья Советов».

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:1 (0:0)

Голы: Вахания, 53 (0:1). Тикнизян, 74 (1:1). Жемалетдинов, 81 (2:1). Тикнизян, 82 (3:1).

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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