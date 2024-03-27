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Франция обыграла Чили в товарищеском матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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26 марта. Франция — Чили — 3:2.
Фото Reuters

Сборная Франции выиграла у команды Чили в товарищеском матче — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе.

На 6-й минуте встречи Марселино Нуньес вывел чилийцев вперед. Но еще к середине первого тайма французы отыгрались и забили второй гол. Отличились Юссуф Фофана и Рандаль Коло Муани.

Во второй половине встречи лучший бомбардир в истории сборной Франции Оливье Жиру забил третий мяч своей команды в этом матче. В концовке гостям удалось сократить отставание до минимума — отличился Дарио Осорио.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в теракте 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле».

Товарищеские матчи.
26 мар, 23:00. Velodrome (Марсель)
Франция
3:2
Чили
Сборная Франции во&nbsp;время минуты молчания в&nbsp;память о&nbsp;погибших в&nbsp;теракте в &laquo;Крокусе&raquo;. Сборные Франции и Чили почтили память погибших в теракте в «Крокусе»
Футбол
Сборная Франции по футболу
Сборная Чили по футболу
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