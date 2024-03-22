«Црвена Звезда» проведет минуту молчания перед матчем с «Зенитом» после трагедии в «Крокус Сити Холле»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил «СЭ», что клуб проведет минуту молчания перед товарищеским матчем с «Зенитом» в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Конечно, мы проведем минуту молчания», — сказал Терзич «СЭ».

По предварительным данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске погибли 40 человек, более 100 пострадали.