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22 марта, 23:58

«Црвена Звезда» проведет минуту молчания перед матчем с «Зенитом» после трагедии в «Крокус Сити Холле»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил «СЭ», что клуб проведет минуту молчания перед товарищеским матчем с «Зенитом» в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Конечно, мы проведем минуту молчания», — сказал Терзич «СЭ».

По предварительным данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске погибли 40 человек, более 100 пострадали.

В&nbsp;пятницу в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; произошла трагедия. «Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»

ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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