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Алжир обыграл Нигерию, форвард ЦСКА Эджуке остался в запасе

9 октября 2020, 23:50

Алжир победил Нигерию в товарищеском матче — 1:0. Единственный мяч провел защитник менхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини на шестой минуте.

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке попал в заявку нигерийцев, но на поле не появился.

Товарищеский матч

Нигерия — Алжир — 0:1 (0:1)

Гол: Бенсебаини, 6.

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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