Биография Жозе Моуринью: переводчик из Португалии стал величайшим тренером

История одного из самых ярких и скандальных специалистов.

Жозе Моуринью

Дата рождения: 26 января 1963 года.

Место рождения: Сетубал (Португалия).

Прозвища: Особенный, Единственный, Моур.

Рост: 176 см.

Вид спорта: футбол.

Позиция: защитник.

Где играл: «Риу Аве», «Белененсеш», «Сезимбра», «Комерсиу и Индустрия».

Команды, которые тренировал: «Комерсиу и Индустрия» U15, «Витория» Сетубал U17 и U19, «Эштрела» (ассистент), «Спортинг» Лиссабон (ассистент), «Барселона» (ассистент), «Бенфика», «Униан Лейрия», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рома».

Детство и юность Жозе Моуринью

Жозе Моуриньо родился в многодетной семье среднего класса в Сетубале. Его отец по имени Фелиш Моуринью был профессиональным футболистом и выступал в амплуа голкипера. На его счету один матч в составе сборной Португалии. Мама Мария Жулия Карражола душ Сантуш работала учительницей в начальной школе. Женщина была из богатой семьи землевладельцев, которая потеряла большую часть имущества в 1970 годы в связи с падением режима диктатора Антониу Салазара. Дядя матери Моуринью — Марио Леду — владел консервным заводом и занимался финансированием строительства стадиона «Витория Сетубал».

«Он был перфекционистом с раннего возраста, — вспоминала мама Моуринью о детстве своего сына. — С самого начала он ходил в школу со всеми своими ручками и карандашами, которые были идеально разложены в рюкзаке».

Отец Моуринью часто отсутствовал дома во время футбольной карьеры, которая в основном прошла в городах Порту и Лиссабон, поэтому мало времени проводил с сыном. В подростковом возрасте Жозе в выходные ездил на матчи с участием папы. Когда Фелиш Моуринью начал тренерскую карьеру, то его сын приезжал на тренировки команды и изучал соперников. С тех лет у Жозе появилась мечта повторить путь отца и стать футболистом, поэтому он попал в академию «Белененсеш» и играл на позиции защитника.

Футболист Жозе Моуринью (обведен красным). Фото Кадр видео YouTube-канала «Площадка»

Игровая карьера Жозе Моуринью

На взрослом уровне в футболе Моуринью выступал за «Белененсеш», «Сезимбру», «Комерсиу и Индустрия» и «Риу Аве», где тренером был его отец. Жозе не хватало нескольких необходимых навыков, включая скорость принятия решений и выносливости, чтобы добиться успеха в профессиональном футболе. В результате защитник принял решение сконцентрироваться на карьере тренера.

«Люди думают, будто меня расстраивает то, что я не был ведущим игроком. Но это не так, — вспоминал о своей карьере игрока Моуринью. — Совсем не так. Мне нравилось играть в футбол даже во втором и третьем дивизионах. Я с самого начала чувствовал, что тренерская деятельность мне больше по душе, поэтому, как только я закончил обучение в академии и тренерские курсы, естественным образом оказался в этой среде. В своей жизни я делал только то, что хотел делать».

Образование Жозе Моуринью

Жозе пошел учиться в бизнес-школу по совету матери, которой не нравилось увлечение сына футболом. Моуринью поступил на факультет менеджмента, но спустя день покинул его. Португалец поступил в Национальный институт физического воспитания в Лиссабоне, где изучал спортивную науку на протяжении пяти лет. У будущего тренера была хорошая успеваемость. Специалист преподавал физкультуру в различных школах, работал с детьми с ограниченными возможностями и даже был тренером по фитнесу.

Моуринью посещал тренерские курсы, которые проводились на базе Шотландской федерации футбола. Большое влияние на Жозе на первом этапе оказал специалист Энди Роксбург. Португалец пытался изменить восприятие роли тренера в современном футболе, сочетая тренировки и теорию с мотивационными выступлениями и различными психологическими методами для достижения высших результатов.

«Это не навязчивая идея, — рассказывал Моуринью. — Я считаю, что детали очень важны: детали делают игроков лучше, делают команду лучше, помогают побеждать. Конечно, в мире есть несколько футболистов, благодаря которым так или иначе команда может выглядеть ярче, чем она есть на самом деле. Но в целом футбол — это команда, а команда становится лучше, если ты обращаешь внимание на детали. Это не одержимость. Опыт подсказывает мне, что детали действительно имеют значение».

Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью. Фото Соцсети

Карьера помощника тренера

В начале 1990-х годов Моуринью ушел с работы школьного тренера и устроился на пост тренера молодежной команды «Витории Сетубал». Жозе улучшал свои навыки и продвигался по карьерной лестнице на региональном уровне. Вскоре он стал помощником тренера в «Эштреле», а чуть позже был скаутом в «Оваренсе».

В 1992 году у Моуринью появилась возможность поработать переводчиком у легендарного тренера сэра Бобби Робсона в лиссабонском «Спортинге». Известный специалист нуждался в местном специалисте, который отлично владеет английским языком. Во время совместной работы с Робсоном Моуринью часто обсуждал с британцем аспекты тактики в футболе.

В 1993 году Моуринью пришел в «Порту», который назначил Робсона на пост главного тренера. Жозе также занимал должность переводчика и тренера в штабе сэра Бобби. «Порту» под руководством Робсона с Моуринью в качестве помощника выиграл несколько национальных трофеев.

«Одна из самых важных вещей, которую я узнал от Бобби Робсона, состоит в том, что когда вы выигрываете, вы не должны считать себя лучшим. А когда проигрываете, вы не должны думать, что вы — мусор. Бобби Робсон не очень интересуется системой игры или планированием тренировок. Он — «полевой командир», которому нужно напрямую взаимодействовать с игроком. Робсон много времени уделял атаке. Это автоматически означало, что большая часть моей работы была направлена на защиту», — вспоминал Моуринью об опыте совместной работы с Робсоном.

В 1996 году Робсон возглавил «Барселону». Моуринью также отправился в Каталонию, где работал ассистентом британского специалиста. В сезоне-1996/97 сине-гранатовые завоевали все возможные трофеи, кроме титула в ла лиги — в чемпионате первым стал «Реал». Жозе становился все более заметной фигурой в футболе. Португалец присутствовал на пресс-конференциях и переводил Робсона, принимал активное участие в тренировках и помогал с тактическими моментами. Оборонительный стиль Моуринью дополнял атакующую философию Робсона.

В следующем сезоне на смену Робсону пришел Луи ван Гал, который оставил Моуринью в качестве ассистента. Нидерландский специалист заметил в португальце стремление к развитию и позволил ему некоторое время поработать в качестве тренера в «Барселоне-Б».

Жозе Моуринью. Фото Global Look Press

Самостоятельная карьера Жозе Моуринью

«Бенфика»

В сентябре 2000 года Моуринью предложили пост главного тренера в «Бенфике». Португалец пришел на место, которое освободил Юпп Хайнкес. Жозе пробыл в команде из Лиссабона три с половиной месяца. Тренер не получил поддержки от нового президента клуба и покинул его.

Летом 2001 года Моуринью возглавил «Униан Лейрия». При Жозе команда поднялась в топ-5 чемпионата Португалии и выдала серию из восьми матчей без поражений при шести победах.

«Порту»

В январе 2002 года Моуринью был назначен на пост главного тренера «Порту». Жозе провел в клубе два года, дважды стал чемпионом Португалии, взял Кубок и Суперкубок страны, а также выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2002/03 и Лигу чемпионов в сезоне-2003/04.

При Моуринью в «Порту» играл ряд известных футболистов, включая таких как Рикарду Карвалью, Деку, Коштинья, Дерлей, Паулу Феррейра, Элдер Поштига, Дмитрий Аленичев и другие.

Моуринью кардинальным образом изменил тренировочный процесс, используя научный подход для введения новых упражнений. Португалец использовал высокий и жесткий прессинг, начиная с атакующей линии. При этом в еврокубках его «Порту» больше играл на контратаках.

Добившись значимых успехов с «Порту», Моуринью переехал в чемпионат Англии.

«Челси»

В июне 2004 года Моуринью представили в качестве главного тренера «Челси». Владелец клуба Роман Абрамович пригласил португальца на смену Клаудио Раньери. Российский бизнесмен запустил глобальную перестройку в команде, выделив большой бюджет на трансферы. При Жозе приобрели Дидье Дрогба, Майкла Эссьена, Рикарду Карвалью, Паулу Феррейру и еще ряд игроков.

Именно тогда к Моуринью прикрепилось прозвище Особенный, это слово в отношении себя использовал сам португалец на первой пресс-конференции в «Челси».

«Когда я давал первую пресс-конференцию в «Челси», меня спросили, готов ли я к премьер-лиге. Я подумал: «Что?! Я только что выиграл Лигу чемпионов, а ты думаешь, что я никто?» Так что я слегка разозлился и сказал, что я не какой-то кот в мешке (португалец употребил фразу «Not one from the bottle» — «Не кто-то из бутылки»), а особенный (The Special One). Но потом бам — и это приклеилось ко мне. Ну, нет проблем», — говорил позже Особенный.

За три года в «Челси» Моуринью завоевал шесть трофеев, среди которых было два титула чемпиона АПЛ. У португальца возникли разногласия с Абрамовичем на фоне неудачных результатов в начале сезона-2007/08 и прихода в клуб на пост спортивного директора Авраама Гранта.

В Англии у Моуринью сложились сложные отношения с прессой. Жозе чередовал высокомерные интервью с шутками и конфликтами с журналистами.

Жозе Моуринью празднует победу «Интера» в Лиге чемпионов с игроками своей команды. Фото Global Look Press

«Интер»

В июне 2008 года «Интер» объявил о назначении Моуринью на пост главного тренера. Его ассистентом в миланском клубе стал Джузеппе Барези. При Жозе в первом сезоне подписали несколько футболистов, включая Салли Мунтари и Рикарду Куарежму. Позже в «Интер» перешли Уэсли Снейдер, Самуэль Это'О и Диего Милито.

Весной 2010 года Моуринью выиграл требл с «Интером»: нерадзурри стали первым итальянским клубом в истории, который взял титулы в Кубке Италии, серии А и Лиге чемпионов. Сезон-2009/10 считается самым успешным за всю карьеру Моуринью.

«Реал»

В мае 2010 года Моуринью представили в качестве главного тренера «Реала». После ЧМ-2010 в ЮАР по желанию португальца в мадридском клубе оформили трансферы Сами Хедиры, Месута Озила, Рикарду Карвалью и Анхеля Ди Марии.

В ноябре 2010 года «Реал» разгромно проиграл «Барселоне» со счетом 0:5 на стадионе «Камп Ноу». На Моуринью обрушились с критикой болельщики, специалисты и даже президент сливочных Флорентино Перес.

Моуринью ставил оборонительный футбол в «Реале», который всегда пропагандировал атакующий стиль. У специалиста были разногласия с некоторыми футболистами. Самый известный конфликт случился с голкипером Икером Касильясом. Жозе проводил бесконечное число бесед с игроками, психологически их настраивая и мотивируя. Однако не на всех это действовало одинаково.

Весной 2011 года «Реал» обыграл «Барселону» (1:0) и выиграл Кубок Испании. В следующем сезоне «галактикос» набрали 100 очков в ла лиге и взяли чемпионский титул. Мадридцы установили рекорд по количеству побед — 32. В конце сезона-2012/13 португалец покинул «Реал» из-за неудачных результатов в Лиге чемпионов.

«Челси»

Моуринью мечтал о приглашении в «Манчестер Юнайтед» в связи с уходом сэра Алекса Фергюсона с поста главного тренера «красных дьяволов», однако португальца даже не было в шорт-листе кандидатов. Особенный вернулся в АПЛ и «Челси».

В сезоне-2013/14 «Челси» занял третье место с 82 очками, отстав от первой строчки на четыре балла, где расположился «Манчестер Сити».

В сезоне-2014/15 «Челси» выиграл чемпионство и Кубок английской лиги. Следующий сезон сложился крайне неудачно: лондонцы потерпели ряд поражений и опустились в нижнюю половину турнирной таблицы АПЛ. В конце концов в декабре 2015 года Жозе был уволен с поста главного тренера синих.

«Манчестер Юнайтед»

Весной 2016 года Моуринью стал главным тренером «Манчестер Юнайтед». В своем дебютном сезоне с «красными дьяволами» Жозе взял Суперкубок Англии, стал победителем Лиги Европы и завоевал Кубок лиги.

В следующем сезоне-2017/18 «МЮ» занял второе место в АПЛ и уступил в финале Кубка Англии «Челси» (1:0).

На старте сезона-2018/19 «МЮ» потерпел два поражения в трех первых матчах, включая разгром от «Тоттенхэма» (0:3). Моуринью болезненно воспринял проигрыш. Во время пресс-конференции португалец выступил с эмоциональной речью, видео завирусилось в Сети.

«Вы знаете, какой счет? 3:0. Знаете, что это значит? 3:0 — счет. Но также три — это количество титулов АПЛ, которые я выиграл. Я выиграл больше титулов английской премьер-лиги, чем остальные 19 тренеров, вместе взятые. Три — мои, два — их», — говорил Моуринью, встав со стула.

Португалец подошел к двери, демонстрируя успокаивающий жест и повторяя: «Уважение. Уважение. Уважение».

В декабре 2018 года Моуринью уволили с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Команда отставала на 19 баллов от лидера турнирной таблицы.

«Тоттенхэм»

Осенью 2019 года Моуринью назначили на пост главного тренера «Тоттенхэма». В первом сезоне с португальцем «шпоры» стали шестыми в АПЛ. В следующем лондонцы играли нестабильно и вылетели из Лиги Европы в 1/8 финала от загребского «Динамо» (общий счет — 2:3). Весной 2021 года Особенный покинул команду. Впервые с 2002 года Моуринью не выиграл ни одного трофея с возглавляемой им командой.

«Рома»

В мае 2021 года Моуринью стал главным тренером «Ромы». Через год португалец помог римлянам завоевать первый трофей за 14 лет. «Рома» стала победительницей нового турнира УЕФА — Лиги Конференций. В финале итальянский клуб выиграл у «Фейеноорда» (1:0). В следующем сезоне римляне дошли до финала Лиги Европы, но уступили «Севилье» (1:1, пенальти) — это было первое поражение Особенного за всю карьеру в финалах еврокубков.

В январе 2024 года Моуринью уволили с поста главного тренера «Ромы» спустя два дня после поражения от «Милана» (1:3) в 20-м туре чемпионата Италии.

Достижения Моуринью

«Порту»

Двукратный чемпион Португалии (2002/03, 2003/04).

Обладатель Кубка Португалии (2002/03).

Обладатель Суперкубка Португалии (2003).

Победитель Лиги чемпионов (2003/04).

Обладатель Кубка УЕФА (2002/03).

«Челси»

Трехкратный чемпион Англии (2004/05, 2005/06, 2014/15).

Обладатель Кубка Англии (2006/07).

Трижды становился обладателем Кубка лиги (2004/05, 2006/07, 2014/15).

Обладатель Суперкубка Англии (2005).

«Интер»

Двукратный чемпион Италии (2008/09, 2009/10).

Обладатель Кубка Италии (2009/10).

Обладатель Суперкубка Италии (2008).

Победитель Лиги чемпионов (2009/10).

«Реал»

Чемпион Испании (2011/12).

Обладатель Кубка Испании (2010/11).

Обладатель Суперкубка Испании (2012).

«Манчестер Юнайтед»

Обладатель Кубка лиги (2016/17).

Обладатель Суперкубка Англии (2016).

Победитель Лиги Европы (2016/17).

«Рома»

Победитель Лиги Конференций (2021/22).

Жозе Моуринью с семьей в 2014 году: сын Жозе Марио (слева), дочь Матильда (вторая слева) и жена Матильда (справа). Фото Global Look Press

Личная жизнь Моуринью

Жозе Моуринью с 1989 года состоит в браке с уроженкой Анголы Матильдой Фариа. Они дружили друг с другом со школьных времен в португальском Сетубале. Жозе и Матильда жили в соседних домах. В подростковом возрасте Моуринью помогал девушке в изучении иностранных языков. Спустя некоторое время их дружба перешла в любовь.

Пара воспитывает дочь Матильду (1996 года рождения) и сына Жозе Марио-младшего (2000 г. р.). Мальчик тоже влюбился в футбол и был вратарем. Сын португальского специалиста ранее выступал за юношеские команды «Фулхэма», «Канильяс» и других клубов.

Дочь Моуринью является основательницей компании ювелирных украшений MATILDE Jewellery, которая занимается экологически чистым производством.

Сколько зарабатывает Моуринью

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, Жозе Моуринью зарабатывал в «Роме» 7,5 миллиона евро в год после вычета налогов. Португалец покинул римский клуб в январе 2024 года.

Издание Kick! собрало данные о размерах компенсаций, которые получил Моуринью за свою тренерскую карьеру при увольнении из команд с поста главного тренера. Общая сумма составила 99,6 миллиона евро.

Интересные факты из жизни Моуринью

Жозе Моуринью владеет пятью иностранными языками: французским, английским, испанским, итальянским и каталонским.

После победы в АПЛ в 2006 году вместе с «Челси» Моуринью на эмоциях кинул в сторону трибуны с болельщиками золотую медаль. Фанат забрал награду и позже продал ее на аукционе за 19 720 евро.

В 2011 году испанская редакция журнала Rolling Stone назвала португальского специалиста рок-звездой года за его яркие выступления на пресс-конференциях и поведение на тренерской бровке.

В 2017 году в Лондоне Моуринью арестовала полиция из-за того, что тренер не сделал прививки своей собаке. Когда стражи порядка приехали к нему домой, тот оказал активное сопротивление. В результате его доставили в участок, но позже отпустили.

Моуринью называет себя подкаблучником.

Жозе является Великим офицером Ордена Инфанта дона Энрике (одна из высших наград в Португалии).

Моуринью постоянно критиковал главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Португалец называл француза «специалистом по провалам» и регулярно иронизировал над ним.

Образ Моуринью был взят за основу для персонажа спортивного телесериала «Тед Лассо» Нейтана Шелли.

Нейтан Шелли из сериала «Тед Лассо» очень похож на Жозе Моуринью. Фото Кадр «Тед Лассо»

Моуринью и Россия

Под руководством Моуринью работали российские футболисты Дмитрий Аленичев («Порту») и Алексей Смертин («Челси»). В мае 2008 года Жозе стал гостем редакции «СЭ» во время визита в Москву на прощальный матч Аленичева.

«Нет, как Дмитрий играл за «Спартак» — не видел. Помню его игру в Италии, когда выступал за «Рому» и «Перуджу», так что, когда он перебрался в «Порту», я уже знал, что это за игрок. Что касается партнеров Аленичева по «Спартаку», многих я знаю по их выступлениям в Испании, где я сам работал с 1996 по 2000 год, в «Барселоне». Никифоров, Ледяхов, Карпин, Мостовой — все они тогда играли в Испании, и могу себе представить, какой грозной силой могли бы быть, играя в одной команде», — сказал Моуринью, который тогда не исключил, что в будущем поработает в России.

Моуринью выступал экспертом во время чемпионата мира-2018 в России. В 2017 году в интервью RT португалец назвал главную проблему в российском футболе: «Да, я много посещал страну, и никогда не было никаких проблем. Кроме одной — холода! (Смеется.) Но летом это не будет актуально. Люди в России любят футбол, любят встречать иностранных гостей, любят своих кумиров. Они гордятся своей страной и создают хорошую атмосферу на стадионах. Разве они станут поступать по-другому этим летом? Да, риски есть в каждой стране. Надеюсь, что вопросы безопасности не помешают людям сплотиться на фоне красивого футбольного зрелища».

В феврале 2019 года Жозе Моуринью посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА (2:0) в Балашихе. Португальский тренер принял участие в стартовом вбрасывании. при этом специалист поскользнулся и упал на лед.

«Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта, — делился впечатлениями от матча КХЛ Моуринью. — Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра. Сегодня утром мне удалось посетить тренировку «Авангарда», познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли. Я всегда люблю приезжать в Россию, и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо «Авангарду» за эту возможность. До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен».

